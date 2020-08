Wetter : Da braut sich was zusammen: Bedrohliche Gewitterwolken über der Wittlicher Senke

Gewitter über der Wittlicher Senke Foto: TV/Glenn Zimmer

Bernkastel-Wittlich (red) Es sieht bedrohlicher aus, als es tatsächlich war. Gewitter in der Region haben am Dienstag in einigen Orten geringe Schäden angerichtet. Die Wittlicher Senke blieb jedoch verschont. Besonders heftig wütete das Wetter im Raum Zell: Wie die dortige Polizeiinspektion meldet, kam es gegen 21 Uhr zu vielen Verkehrsbeeinträchtigungen entlang der Mosel zwischen Zell und Traben-Trarbach.

Am Zeller Berg musste die Bundesstraße 421 wegen eines Erdrutsches für zwei Stunden gesperrt werden. Außerdem waren zahlreiche Strecken entlang der Mosel und Richtung Hunsrück zeitweise aufgrund von umgestürzten Bäumen und Ästen unpassierbar.

Auch die Beamten der Polizei-Autobahnstation Schweich verzeichneten innerhalb kürzester Zeit mehrere Einsätze: An der Anschlussstelle Manderscheid schleuderte gegen 18.15 Uhr ein 46-jähriger Fahrer, weil zu schnell unterwegs, auf regennasser Fahrbahn in die rechte Schutzplanke. Der Mann blieb unverletzt, am Auto entstand erheblicher Sachschaden.