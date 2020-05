Traben-Trarbach/Mainz Das Land stellt Hilfen von mehr als neun Millionen Euro in Aussicht.

n Traben-Trarbach gab es heftige Kritik aus der Politik an der Schließung der Jugendherberge. Sowohl Stadtbürgermeister Patrice Langer, als auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, Marcus Heintel, forderten, Mittel und Wege zu suchen, die Jugendherberge zu erhalten.

Mittlerweile gibt es einen Hoffnungsschimmer: Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat unlängst einen Rettungsschirm in Höhe von neun Millionen Euro für das Jugendherbergswerk angekündigt (TV vom 10. Mai). Mit diesem Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, sollen die Defizite, die durch coronabedingte Übernachtugnsausfälle entstanden sind, ausgeglichen werden.

Aus seiner Sicht gibt es deshalb durch das Programm Hoffnung, dass dies gelingen könne. Die Beträge würden aber nicht ausreichen um die bisherigen Verluste abzudecken. Geditz: „Wir werden nach der Krise nach Möglichkeiten und Lösungen suchen, wie die Jugendherberge in Traben-Trabach mittelfristig erhalten werden kann. Kurzfristig wird dies nicht möglich sein, da in die Jugendherberge für den Brandschutz und für die Modernisierung insgesamt drei Millionen Euro investiert werden müssen.“

Was Bernkastel-Kues betrifft, sagt Geditz: „In Bernkastel-Kues ist der Sachverhalt so, dass ein privater Investor die Realschule zu einer Jugendherberge umbauen möchte. Inwiefern sich daraus eine Perspektive für den Betrieb der Jugendherberge ergibt, wird in Gesprächen erörtert.“