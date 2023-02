Spirituosen : Ginheimer und Gindel – viel mehr als eine Schnapsidee

Silvia Zeimet hat sich dem Gin verschrieben – und verrät den TV-Lesern auch ein leckeres Pastarezept mit Gin. Foto: TV/Winfried Simon

Kinheim Silvia Zeimet hat sich ganz dem Gin verschrieben und produziert in Kinheim edle Spirituosen. Was ihre Produkte so besonders macht.