Mosel Musikfestival Mosel Musikfestival : Italienische Nacht in den Moselauen

bild giovanni costello 2507. Foto: Maurizio Mulas

Bernkastel-Kues (red) Das Freiluftkonzert „Amore mio – was für eine Nacht“ mit Giovanni Costello und der SWR-Big-Band im Rahmen des Moselmusik-Festivals findet am Samstag, 25. Juli, ab 20.30 Uhr in den Moselauen in Bernkastel-Kues statt.



