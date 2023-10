Serie „Klein, aber oho!“ Wo die Einheimischen fast alles selber können: zu Gast in Gipperath

Einmal Gipperather, immer Gipperather. So oder so ähnlich könnte das Motto des kleinen Orts in der Vulkaneifel lauten. Die Verbundenheit zum Ort ist so groß, dass viele Gipperather auch nach Jahren in der Ferne mit ihren eigenen Familien zurück in die Heimat kommen. Häuser, die früher Wochenenddomizile für Leute aus dem Ruhrgebiet waren, sind heute wieder bewohnt von Gipperather Familien. Das macht den gebürtigen Gipperather Ortsbürgermeister Hans-Leo Schäfer richtig stolz.