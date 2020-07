Sitzung : Gladbacher reden über ihr Sporthaus

Gladbach Bei der öffentlichen Ortsgemeinderatssitzung in Gladbach am Mittwoch, 29. Juli, um 19 Uhr in der Bürgerhalle geht es neben Grundstücksangelegenheiten um das Sporthaus. Der Rat diskutiert den Einbau eines neuen Heizkessels und eine notwendige Sanierung der Trinkwasseranlage im Sporthaus Gladbach.