Besuch der Wittlicher JVA Dribblings und eine „Drohung“: Spieler der Trierer Gladiators im Knast

Locker und entspannt ging es zu, dieses Training der Basketball-Gruppe in der JVA Wittlich. Zwölf Gefangene aus JVA und der benachbarten Jugendstrafanstalt (JSA) durften an diesem Tag in der Halle trainieren. Aber nicht alleine. Für diese Einheit hatte sich hoher Besuch angekündigt: Zwei Spieler des Basketball-Zweitligisten Gladiators Trier, der vor Kurzem nur denkbar knapp den lang ersehnten Aufstieg in die erste Liga verpasst hatte, spielten und trainierten mit der Gruppe und beantworten im Anschluss die Fragen der Gefangenen.