Europaweit unter den Top Ten Luxus-Campen: Dieser Landstrich aus der Region schafft es unter die Beliebtesten in Europa

Das Outdoor-Magazin Beyond Camping hat untersucht, welches die beliebtesten Regionen in Europa für Glamping sind. Glamping, das ist die Abkürzung für Glamorous Camping: „Glamper“ übernachten zwar wie beim normalen Campen in der Natur, nicht jedoch in einem gewöhnlichen Zelt. Stattdessen schlafen sie in luxuriösen und komfortablen sowie gut ausgestatteten Unterkünften. Glamping-Orte sind mit gemütlichen Betten, privaten Badezimmern und oft auch hochwertigen Designermöbeln ausgestattet.