Endlich Glasfaser Nach langem Warten: Bald hat die Kita Wintrich Internet-Anschluss

Wintrich · Ärger in der Kita in Wintrich: Der dringend benötigte Glasfaser-Anschluss ließ monatelang auf sich warten. Nun ist es soweit und die Kita kann online gehen. Warum der Anschluss in dem modernisierten Gebäude so wichtig ist und warum es so lange gedauert hat.

04.06.2024 , 06:19 Uhr

Momentan ohne Internet: Die Kita in Wintrich. Foto: Hans-Peter Linz Foto: TV/Hans-Peter Linz