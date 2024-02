Abstimmung ohne klares Ergebnis Steht der Glasfaserausbau im Raum Thalfang auf der Kippe?

Schnelleres Internet dank Glasfaserleitungen bis ans Haus: An so einem Ausbau könnten mehrere Dörfer in der Verbandsgemeinde (VG) Thalfang teilnehmen. Wo flächendeckend keine 100 Megabit pro Sekunde (mbit/s) Übertragungsrate erreichbar sind, da möchte der Kreis Bernkastel-Wittlich die Orte in ein Förderprogramm von Bund und Land aufnehmen, das diese „grauen Flecken“ beseitigen soll. Im Thalfanger VG-Rat war jetzt zu entscheiden, wie die zehn Prozent Eigenanteil an den Kosten finanziert werden – insgesamt etwa 650.000 Euro. Zwar gab es Abstimmungen im Rat – eine Entscheidung kam dabei aber nicht heraus.