Leitung bis ins Haus Glasfaserausbau in der Stadt Wittlich kommt - Was das bedeutet

Wirft man im Breitbandatlas, in dem die Versorgung mit schnellem Internet angezeigt wird, einen Blick auf die Stadt Wittlich, könnte man fast meinen, die Kreisstadt sei hervorragend mit schnellem Internet versorgt. Im Breitbandatlas des Bundesministeriums für Digitales ist das gesamte Stadtgebiet in einem dunklen Blau markiert, was eine „Breitbandverfügbarkeit von 95 bis 100 Prozent“ bedeutet. Bis 2018 sollte jeder Haushalt in Deutschland mit einem Internetanschluss von mindestens 50 Mbit/s Bandbreite ausgestattet werden. Und dafür steht die dunkelblaue Farbe im Breitbandatlas für Wittlich. Obwohl in der Kreisstadt Wittlich mittlerweile mehr als 95 Prozent aller Haushalte sogar über eine Datenrate von mehr als 100 Mbit/s verfügen, gilt auch diese Bandbreite heutzutage eher als Schmal- statt Breitband und ganz schön veraltet.