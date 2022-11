Glaube im Alltag : Teilen

Altrich Stolz tragen die Kinder am Martinstag ihre Laternen vor sich her. Das Licht hat Symbolcharakter.

Es zeigt, dass die Welt hell wird, wenn es Menschen gibt, die teilen. Das Vorbild dafür ist der heilige Martin, dessen Fest am 11. November gefeiert wird.

Eine der Legenden erzählt von einer Begegnung Martins mit einem Bettler. Er teilte mit dem Schwert seinen Mantel und gab dem Bettler die eine Hälfte. Diese Mantelteilung wird bei den Martinsumzügen gerne nachgespielt. Denn Kleine und Große sollen erkennen, dass Teilen auch heute noch sehr wichtig ist. Vermutlich teilen wir keinen Mantel mehr. Aber es gibt Vieles, was wir teilen und verschenken können - nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit, Aufmerksamkeit, Vertrauen und Liebe. Dann wird das Leben hell, so wie es die Laternen der Kinder am Martinstag symbolisch zeigen.