Erste Bilanz Ein Jahr Globus-Markthalle: Diese Produkte sind bei Kunden in Wittlich besonders beliebt

Premiere gelungen? Vor einem Jahr öffnete in Wittlich die erste Globus-Markthalle der Region ihre Türen. Das saarländische Unternehmen hatte den ehemaligen Supermarkt „real“ in der Justus-von-Liebig gekauft und nach umfänglichen Umbauarbeiten am 19. Mai 2022 eröffnet. Wenige Monate später folgte die Eröffnung der Gastronomie mit 130 Sitzplätzen im Innen- und 90 Sitzplätzen im Außenbereich. Daneben ging im Foyer ein Metzger-Grill in Betrieb, an dem unter anderem der berühmte Saarländer-Snack, der Fleischkäsweck, angeboten wird.