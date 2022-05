Einzelhandel : Nächste Woche ist es soweit: Globus eröffnet seine Markthalle in Wittlich

Der Countdown läuft: Schon in wenigen Tagen sollen durch dieses Eingangsportal täglich Tausende Kunden ein- und ausgehen. Doch bis dahin ist auf der Baustelle des Globus-Warenhauses in Wittlich noch viel Arbeit zu erledigen. Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich/St. Wendel Aus dem Real-Markt in Wittlich wurde nach einer kurzen Umbauphase eine Globus Markthalle. Das Familienunternehmen aus dem Saarland wird in der nächsten Woche in Wittlich mit eigener Bäckerei und Metzgerei an den Start gehen. Ein Bereich öffnet später.