Denkmal : Glocken sollen weiterhin läuten

Horath Der Glockenstuhl der Horather Kirche wird für rund 50 000 Euro grundlegend saniert.

Die Kirchengemeinde weiß bereits seit einigen Jahren von den Problemen. Schon 2014 stellten Sachverständige massive Schäden am Glockenstuhl (Info) im Turm der Horather Kirche fest. Teile der Holzkonstruktion, an der die drei Glocken hängen, sind gerissen. Da auch tragende Balken betroffen und Verbindungsteile beschädigt sind oder sogar fehlen, muss nun gehandelt werden.

Aus welcher Zeit der Glockenstuhl der Pfarrkirche St. Bartholomäus stammt, ist unbekannt. Es wird aber angenommen, dass er 1949 gebaut wurde – für die damals von der Saarburger Gießerei Mabilon gegossenen Glocken. Offensichtlich machten sich am Turm schon früher Probleme infolge von Schwingungen bemerkbar. Denn an der Außenfront sind zwischen Turm und Eingangsfront Dichtungen zu erkennen. Die Kirche selbst wurde 1870/71 im neugotischen Stil erbaut. Ihre erste Innenausmalung von 1902 zählt zu den frühen Arbeiten der Morbacher Künstler Wilhelm Terwei (1875 bis 1946) und Hermann Humpert (1883 bis 1956).

Und nicht zuletzt wird in den Brandschutz investiert – und in neue Glockenklöppel. Alles in allem sind 44 500 Euro für die grundlegenden Arbeiten im Glockenstuhl kalkuliert. Das Bistum Trier trägt davon etwa 60 Prozent. Den Rest will die Kirchengemeinde aus eigenen Mitteln bezahlen.