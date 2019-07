TV-Serie : Ab in die Schleife!

Ab in die Schleife!

Cover Glücksorte an der Mosel. Foto: TV/Droste Verlag

TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“ – Heute: der Prinzenkopfturm in Pünderich

Ihre Windungen haben die Mosel berühmt gemacht, alle Welt schwärmt von diesem kurvenreichen Spektakel. Wen allerdings schon der Anblick vom Tal aus überwältigt, der sollte erst mal auf den 27 Meter hohen Prinzenkopfturm klettern. Denn von der Plattform hat man den Bogen „Zeller Hamm“ im Visier – eine Spezialität in der Welt der Schleifen. Deren beide Enden liegen nämlich gerade mal 400 Meter voneinander entfernt, während der Fluss stolze 14 Kilometer braucht, um den Bergkamm zu umfließen.

Mosel, Mosel, in welche Himmelsrichtung das Auge auch schweift. Der Blick wandert rundum in die grenzenlose Weite. Auf die Ortschaften Pünderich, Bullay und Zell. Weiter über die Weinberge, den üppigen Kondelwald bis in den Hunsrück hinein. Im Norden tut sich der Bremmer Calmont auf, Europas steilster Weinberg, im Westen lugt der Bergfried der Burg Arras hervor. Großartiger könnte das 360-Grad-Panorama kaum sein. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Das wussten natürlich auch die Baumeister des Prinzenkopfturms. Deshalb haben sie unterm Dach ein Münzfernglas und eine Webcam installiert, die diese Fernsicht sogar ins Internet überträgt.