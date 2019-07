TV-Serie : Nie mehr Mahlzeit

Historische Mühlen gibt es in der Nähe von Löf an der Untermosel zu entdecken. Foto: TV/Carmen Sadowski

TV-Serie „Glücksorte an der Mosel“: Heute: Das Tal der 13 Mühlen in Kattenes.

Zugegeben, die Aufforderung, eine der steilsten Straßen in ganz Rheinland-Pfalz hochzustapfen, klingt zunächst nicht nach dem Inbegriff von Glück. Satte 24 Prozent Steigung – das ist tatsächlich ein Wort. Andererseits kommt es natürlich immer darauf an, was einen dort überhaupt erwartet. Denn es gibt Orte, die sind die Mühe wert. Weil sie so ungewöhnlich und so romantisch sein können wie im Märchen. Eben wie die Mühltalstraße, die sich im Hinterland von Kattenes versteckt. Sie führt hinauf nach Moselürsch im Maifeld. Wer heute hier wohnt, braucht Organisationstalent und Puste, denn weder Müllwagen noch Möbeltransporter bewältigen den Weg bis vor die Haustür. Für die Menschen, die früher hier wirkten, war das Gefälle jedoch ideal, denn damals ist hier das Wasser von einem Rad auf das andere gelaufen. Die hübschen Bruchsteinbauten, die man entlang der abenteuerlich steilen Straße sieht, waren einmal allesamt Mühlen. Sie wurden im 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert gebaut, um den Handwerkern das Leben leichter zu machen. Auf einer Strecke von gerade mal 240 Metern mahlten 13 Müller Ölfrüchte oder Getreide. Die Kraft des Mühlbaches diente wahrscheinlich auch für die Produktion von Lohrinden für die Gerbereien und Gips.