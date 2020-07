Gratulation : Gnadenhochzeit: Ehepaar Overbeck ist seit 70 Jahren verheiratet

Thalfang (red) Seit 70 Jahren sind Therese und Johann Overbeck verheiratet. Geheiratet haben die beiden in Oberhausen, denn sie wohnten früher im Ruhrgebiet. Lange bevor sie nach Thalfang kamen, lebten sie im Moselort Mehring.

In der dortigen romanischen Medarduskirche wurde eine Messe anlässlich der Gnadenhochzeit gelesen, dort wurden auch schon die Messen für die Goldene und die Diamant Hochzeit gefeiert. In einer kleinen Feierrunde erzählte Therese Overbeck Geschichten ihrer langen Ehe und auch, dass Johann Blumen jeglicher Art liebe. Familie Overbeck lebt im Service Wohnen „In der Nah“ in Thalfang. Einrichtungsleiter Ivo Schedereit leitet auch das GFA Seniorenheim Charlottenhöhe und gratulierte stellvertretend für das ganze Team gemeinsam mit Elke Petry vom Team der sozialen Betreuung und mit einem Blumengruß zur Gnadenhochzeit. Foto: Claudia Müller