() Zwei Auszeichnungen hat die Wittlicher Brennerei Bauer&Bauer bei der Frankfurt International Spirits Trophy bekommen. Eine große Gold-Medaille gab es für den Zwetschgenbrand des Familienbetriebs, Gold für den Alten Apfelweinbrand.

Die Frankfurt International Spirits Trophy ist nach eigenen Angaben der größte internationale Wettbewerb in Deutschland, der internationale Experten und erfahrene Amateure in seiner Jury vereint. Amateure, renommierte Sommeliers und weitere internationale Experten verkosten und bewerten die Brände. Neben der Spirits Trophy werden auch jeweils Medaillen in den Kategorien Großes Gold, Gold und Silber für Biere und für Weine ausgelobt. In diesem Jahr wurden Mitte April 2600 Produkte aus 39 Ländern verkostet.