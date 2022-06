Auszeichnung : Professor Erwin Schaaf erhält Goldene Ehrennadel der VG

Traben-Trarbach Professor Dr. Erwin Schaaf hat die „hohe Auszeichnung“ der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach für sein unermüdliches ehrenamtliches Wirken um die Erstellung und Verfassung von Büchern und Chroniken erhalten.

Im Rahmen der Vorstellung seines neuen Buches „Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach - Geschichte und Gegenwart einer Kulturlandschaft an der Mosel“ (siehe Info) erläuterte Bürgermeister Heintel, Schaaf habe in den vergangenen Jahrzehnten viele Aufsätze und historische Publikationen verfasst. Er habe dabei über den Tellerrand der Verbandsgemeinde geblickt und zahlreiche Publikationen im Kreisjahrbuch verfasst, in dessen Redaktionsausschuss er viele Jahre mitwirkte. Auch in den Büchern „Neubeginn aus dem Chaos. Die Geschichte des heutigen Kreises Bernkastel-Wittlich in den Nachkriegsjahren 1945-1950“ aus dem Jahr 1985 sowie „Zeitenwende – Das 20. Jahrhundert im Landkreis Bernkastel-Wittlich“ im Jahr 2000 hat er sich als Bearbeiter verewigt.

Professor Schaaf wurde 1933 in Tawern (Kreis-Trier-Saarburg) geboren. Seine berufliche Laufbahn begann 1954 als Dorfschullehrer in Kinderbeuern-Hetzhof, wo er bis 1960 arbeitete. Sein Studium in Geschichte, Politik und Philosophie schloss er 1965 mit der Promotion ab. Nach Lehrtätigkeiten an der Erziehungswissenschaftlichen Hochschule in Koblenz und der Universität Freiburg kehrte er an die spätere Universität Koblenz zurück, wo er 2000 emeritiert wurde.