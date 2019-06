auch in diesem Jahr sind wir wohl eine der ersten, die einen Blumenteppich für die Fronleichnamsfeier gelegt haben. Wir feiern heute, 16.06.19 um 18:00 Uhr Fronleichnam mit einer kurzen Prozession durchs Dorf und einem Altar und Teppich am Dorfplatz. Die Eltern der Kinder auf dem Foto haben ihr Einverständnis gegeben das, das Foto veröffentlicht werden darf. Die Kinder haben alle fleißig mitgeholfen beim Sammeln der Blumen und auch beim Legen des Teppichs. Nun hoffen wir alle das kein Unwetter kommt und unseren Teppich vor der Feier zerstört, so wie es im letzten Jahr war. Foto: Maria Herlach. Foto: TV/Maria Herlach