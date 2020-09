Architektur : Kaum fertig und fast schon wieder zu klein

Gonzerath Der Gonzerather Niklas Stein hat eine neue Scheune ganz aus „Mondholz“ gebaut.

Niklas Stein (23) ist stolz auf das, was er geschafft hat: Er hat eine Scheune aus sogenanntem Mondholz gebaut. Im Winter bei abnehmendem Mond gefälltes Holz wird so genannt. Es verspricht optimale Bauholz-Eigenschaften wie Witterungsbeständigkeit und Resistenz gegen Insektenbefall.

In seiner Mondholz-Scheune, an der er seit Juni 2019 gebaut hat, ist sogar Platz fürs Auto samt Anhänger und für eine kleine Schreinerwerkstatt. Doch auf den 144 Quadratmetern wird es allmählich schon wieder eng. Den immer wieder kommen Geräte hinzu – und nicht nur von Gonzerathern. Die Leute seien froh, von ihren Vorfahren benutzte Geräte in „guten Händen“ zu wissen, erzählt Stein. Viele schauten aber auch einfach so bei ihm vorbei, um sich über die heute in der Region eher seltene Bauweise der Scheune zu informieren.