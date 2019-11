Musik : Gospel-Chor singt in Dudeldorf

Bernkastel-Kues/Wittlich/Dudeldorf (red) Der Gospel-Chor-Mittelmosel singt am Samstag, 30. November, ab 14 Uhr in der Kirche in Dudeldorf im Rahmen des Weihnachtsmarktes. Die Zuhörer erwarten weihnachtliche Gospellieder. Im Anschluss an das Konzert lockt der Weihnachtsmarkt in den Straßen von Dudeldorf mit vielen Ständen.