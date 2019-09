Konzert : Gospelchor singt am Volksfest

Gospelchor Mittelmosel. Foto: TV/Marc Fuchs

Salmtal (red) Der Gospelchor Mittelmosel gibt am Samstag, 14. September, ab 17.30 Uhr in Salmtal im Stadion der IGS im Rahmen des deutsch-amerikanischen Volksfestes ein Konzert. Zum Repertoire der Sänger gehören unter anderem Gosepl-Songs wie Oh happy Day, Kumbaya, Rivers of Babylon und Go tell it to the mountain.

