Benefiz : Gospelchor spendet Konzerterlös

Foto: David Schlösser. Foto: TV/David Schlösser

Hetzerath/Salmtal (red) Beim Salmtaler Weihnachtsmarkt gab es ein Gospelkonzert in St. Gangolf. Es wurde auch vom Verein „Wir wollen helfen“ (WWH) organisiert. Es kamen Spenden in Höhe von 782,50 zusammen, die nun an den WWH übergeben wurden.

