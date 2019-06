Konzert : Gospelchor singt in Himmerod

Gospelchor des CVJM Traben-Trarbach. Foto: TV/Wolfgang Valerius

Großlittgen (red) Der Gospelchor des CVJM Traben-Trarbach ist am Pfingstmontag, 10. Juni, ab 15 Uhr in der Himmeroder Abteikirche zu hören.Die Sänger präsentieren ihr Programm „Light of the World“. Für den nötigen Groove sorgt am Piano Bernhard Rörich, der den Chor auch leitet.

