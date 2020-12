Kirche : Gottesdienst am Nikolausaltar

Bernkastel-Kues Einen festlichen Gottesdienst am Nikolausaltar feiert die Bernkasteler Kolpingfamilie St. Michael im Gedenken an den Gründer, dem seligen Adolph Kolping zusammen mit der St. Nikolausbruderschaft und Schifferzunft in der Stadtpfarrkirche St. Michael.

Die Messfeier wird von einer Solistin musikalisch mitgestaltet. Im Gottesdienst wird auch die große Nikolauskerze gesegnet.