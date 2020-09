Glaube : Gottesdienst in St. Paul

Wittlich-Wengerohr (red) Eine Eucharistiefeier wird am Sonntag, 20. September, ab 10.30 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul veranstaltet. Durch die Abstandregeln ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher ist eine Anmeldung mit Namen und Anschrift unter Telefon 06571/952240 (freitags 16 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an Anmeldung.St.Paul@gmail.com erforderlich.