Religion : Gottesdienst in St. Paul

Wittlich-Wengerohr Eine Eucharistiefeier zum ersten Advent findet am Sonntag, 29. November, ab 10.30 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche in St. Paul statt. Gerd Frenchkowski wird der Feier vorstehen. Bedingt durch die Abstandsregeln ist die Teilnehmerzahl begrenzt.