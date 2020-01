Gedenken : Gottesdienst und Ausstellung zum Gedenktag:

Wittlich Aus Anlass des Holocaust-Gedenktags findet am Montag, 27. Januar, um 18 Uhr in der Autobahn- und Radwegekirche St. Paul ein ökumenischer Gottesdienst statt, in dessen Rahmen die Ausstellung „Jüdische Flüchtlinge in Shanghai” eröffnet wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken