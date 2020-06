Kirche : Gottesdienste an Fronleichnam

Wittlich Eine klassische Fronleichnamsprozession wird in diesem Jahr in der Pfarreiengemeinschaft Wittlich nicht stattfinden. Dennoch begeben sich die Gläubigen in die Öffentlichkeit und feiern drei Open-Air-Gottesdienste: Mittwoch, 10. Juni, 19 Uhr, auf der Wiese neben der Pfarrkirche St. Bernhard, Donnerstag, 11. Juni, 10 Uhr, auf der Wiese hinter dem Pfarrheim Bombogen und um 10 Uhr auf dem Schulhof in Altrich.



