Kirche : Gottesdienst: Nur mit Abstand und Maske

Gottesdienste sind wieder möglich, allerdings unter strengen Bedingungen: beispielsweise muss der Abstand eingehalten werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Bernkastel-Wittlich (ca) Seit Kurzem gibt es in einzelnen Kirchengemeinden wieder Gottesdienste (der TV berichtete). Dabei müssen die Gläubigen strenge Regeln beachten. Zunächst ist die Teilnehmerzahl begrenzt.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Beim Betreten der Kirche müssen die Hände desinfiziert und während des Gottesdienstes Mund-Nasen-Bedeckungen getragen werden. Der Sicherheitsabstand muss eingehalten werden. Alle Besucher werden namentlich registriert, entweder bei der Anmeldung vorab oder - wenn diese nicht nötig ist - vor Ort in der Kirche. Die Listen der Personen, die an den Gottesdiensten teilgenommen haben, werden für drei Wochen im Pfarrbüro aufbewahrt, damit mögliche Infektionsketten nachvollziehbar sind, und danach vernichtet.

Wallfahrtskirche Klausen: Es können 96 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Eine Voranmeldung im Pfarrbüro ist nicht nötig. Allerdings muss jeder Gottesdienstteilnehmer einen Zettel mit Namen und Anschrift mitbringen und abgeben. Termine: Freitag, 15. Mai, 19 Uhr, Abendmesse; ab 30. Mai: samstags, 18 Uhr, Vorabendmesse.

YouTube Kanal der Wallfahrtskirche Klausen: www.youtube.com/c/WallfahrtskircheKlausen.

Kontakt: Pfarrbüro, Telefon 06578/218, dienstags bis donnerstags, 8.30 bis 11.30 Uhr.

Pfarreiengemeinschaft Wittlich: Zwei Messen am Samstag, 16. Mai, um 17.30 Uhr und Sonntag, 17. Mai, 11 Uhr, in der Pfarrkirche St. Bernhard. Es können jeweils 65 Gläubige mitfeiern. Eine Anmeldung ist erforderlich: Telefon 06571/1472996 (Montag 8.30 bis 12.30 Uhr, Mittwoch 17 bis 19 Uhr und Freitag 14 bis 16 Uhr). Anmeldungen für einen der folgenden Gottesdienste sind ebenfalls möglich: Donnerstag, 21. Mai, 11 Uhr (Christi Himmelfahrt); Samstag, 23. Mai, 17.30 Uhr; Sonntag, 24. Mai, 11 Uhr; Samstag, 30. Mai, 17.30 Uhr; Sonntag, 31. Mai, 11 Uhr (Pfingsten); Montag, 1. Juni, 11 Uhr. Die Wallfahrt der Pfarreien St. Bernhard und St. Markus nach Klausen fällt aus. Weitere Infos: www.pfarreien-wittlich.de.

Autobahn- und Radwegekirche St. Paul in Wittlich: Der Vorstand des „Fördervereins Autobahnkirche St. Paul Wittlich“ hat sich entschieden, vorerst keine Gottesdienste abzuhalten. Die Kirche ist täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr geöffnet.

Katholische Pfarreiengemeinschaft Manderscheid: Folgende Gottesdienste finden statt: sonntags, 10.30 Uhr, Lebensbaumkirche St. Hubertus Manderscheid; sonntags, 10.30 Uhr, Kirche St. Rochus und Wendelinus, Hasborn; mittwochs, 18.30 Uhr, Lebensbaumkirche St. Hubertus Manderscheid; donnerstags, 18.30 Uhr, Kirche St. Rochus und Wendelinus Hasborn. Anmeldung unter Telefon 06572/7933136 (mittwochs 15 bis 17 Uhr, freitags:10 bis 12 Uhr.

Katholische Pfarreiengemeinschaft Salmtal: Gottesdienste sind am Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr in Hetzerath, am Samstag, 16. Mai, um 18 Uhr in Sehlem und am Sonntag, um 10.30 Uhr in Dreis und um 10.30 Uhr in Gladbach (Wortgottesdienst). Anmeldungen bis Freitag, 15. Mai, 12 Uhr, unter der Nummer 06578/984960.

Katholische Pfarreiengemeinschaften Bernkastel-Kues und Thalfang: Gottesdienste finden wie folgt statt:

Samstag, 16. Mai: 17 Uhr, Lieser, St. Petrus; 18.30 Uhr, Schönberg, St. Vitus.

Sonntag, 17. Mai: 9.30 Uhr Rachtig, St. Marien; 10.45 Uhr, Kues, St. Briktius; 17 Uhr Orgelkonzert, Heidenburg, St. Michael (wird durch Lautsprecher in den Ort übertragen).

Mittwoch, 20. Mai: 17 Uhr, Lieser, St. Petrus; 18.30 Uhr,Berglicht, Mariä Geburt

Donnerstag, 21. Mai, Christi Himmelfahrt: 9.30 Uhr, Zeltingen, St. Stephanus; 10.45 Uhr Kues, St. Briktius.

Samstag, 23. Mai: 17 Uhr, Lieser, St. Petrus; 18.30 Uhr, Schönberg, St. Vitus.

Sonntag, 24. Mai: 9.30 Uhr Rachtig, St. Marien; 10.45 Uhr, Kues, St. Briktius.

Samstag, 30. Mai: 17 Uhr Vigilmesse zum Pfingstfest, Lieser, St. Petrus und 18.30 Uhr Berglicht, Mariä Geburt.

Sonntag, 31. Mai, Hohes Pfingstfest: 9.30 Uhr Zeltingen, St. Stephanus; 10.45 Uhr Festhochamt Kues, St. Briktius.

Montag, 1. Juni, Pfingstmontag: 9.30 Uhr, Rachtig, St. Marien; 10.45 Uhr, Kues, St. Briktius; 17 Uhr, Lieser, St. Petrus; 18.30 Uhr, Schönberg, St. Vitus.

Anmeldung in den Pfarrbüros freitags von 9.30 bis 12 Uhr und von 14 bis16.30 Uhr unter 06509/99010 (Heidenburg) oder 06531/2337 (Bernkastel-Kues).

Katholische Pfarreiengemeinschaft Mittlere Mosel: Gottesdienste sind in Kröv samstags um 19 Uhr; in Reil sonntags um 9.30 Uhr und in Traben-Trarbach sonntags um 11 Uhr. Anmeldung im Pfarrbüro, Telefon 06541/6487 bis Freitagmittag.

Katholische Pfarreiengemeinschaft rechts und links der Mosel: Derzeit finden keine Gottesdienste statt.

KatholischePfarreiengemeinschaft Monzelfeld: Derzeit finden keine Gottesdienste statt.

Kloster Springiersbach: Seit dem 9. Mai finden wieder Gottesdienste in der Klosterkirche statt: Montag, keine Eucharistiefeier; Dienstag und Mittwoch, 19 Uhr; Eucharistiefeier; Donnerstag und Freitag, 7.30 Uhr, Eucharistiefeier; Samstag, 17 Uhr, Vorabendmesse; Sonntag, 10.30 Uhr, Eucharistiefeier. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06532/93950 (mit Angabe der Adresse), für die Messen am Samstag und am Sonntag bis Freitag um 12 Uhr, für die Werktagsmessen bis zum Vortag um 12 Uhr.

Kirche der Jugend Marienburg: Seit dem 15. März feiert die Arbeitsgruppe „#telefongottesdienst“ der Kirche der Jugend Marienburg sonntags am Telefon Gottesdienst. Die weiteren Termine (jeweils 11.30 Uhr): Sonntag, 17. Mai, 24. Mai, 31. Mai und 7. Juni. Die Einwahlnummer und weitere Informationen unter www.jugend-marienburg.de.

Evangelische Kirchengemeinde Wittlich: Der erste Gottesdienst wird am Sonntag, 17. Mai, um 9.30 Uhr in der Christuskirche gefeiert – bei schönem Wetter im Pfarrgarten (Sitzkissen mitbringen). Am 17. Juni tagt das Presbyterium und entscheidet über das weitere Vorgehen.

Evangelische Kirchengemeinde Thalfang-Morbach: Alle Gottesdienste und sonstige Veranstaltungen fallen bis auf weiters aus.

Evangelische Kirchengemeinde Traben-Trarbach: Am Sonntag, 17. Mai, gibt es Gottesdienste: 9.30 Uhr, Peterskirche in Traben; 10.15 Uhr, Peterskirche in Traben; 11 Uhr, Kirche in Wolf. Anmeldung unter Telefon 06541/6250 (8 bis 12 Uhr) oder E-Mail:traben-trarbach@ekir.de.