Kirche : Zum Gottesdienst anmelden

Manderscheid Am 10. Mai gibt es wieder öffentliche Gottesdienste: In der Pfarreiengemeinschaft in Manderscheid und Hasborn zunächst nur in Manderscheid um 10.30 Uhr und Hasborn um 10.30 Uhr.



