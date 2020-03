Kommunales : Rat spricht über Weinkirmes

Graach Der Gemeinderat von Graach trifft sich am Montag, 16. März, um 18 Uhr in der Mattheiser Halle zur Sitzung. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Punkte: das Dorferneuerungskonzept, die Neuanlage eines Generationen- und Kommunikationsplatzes, die Gestaltungsmaßnahmen am Schaukasten im Einfahrtbereich Gestade, die weitere Vorgehensweise zum Thema Krippenausstellung 2020, die Weinprobe zur Graacher Weinkirmes und die Beratung und Beschlussfassung über Versickerungsmaßnahmen durch den Landesbetrieb Mobilität Trier im Außenbereich entlang der B50neu.