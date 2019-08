TV-Serie : Graach nimmt viel Geld in die Hand

Graach (HC) Mitten zwischen den Weinbergen schmiegt sich das 700-Seelen-Dorf Graach bei Bernkastel-Kues an die Mosel.

Gerhard Zimmer ist seit mehr als zehn Jahren Ortsbürgermeister in Graach und sieht den besonderen Wert seiner Heimat nicht nur in den Steillagen, die den Ort umgeben oder im Moselufer, sondern vor allem auch in der tatkräftigen Beteiligung der Graacher Bevölkerung am Gemeindeleben.