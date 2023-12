Staatsehrenpreis für Graacher Familienbetrieb „Ich will das Niveau halten“: Das plant das Weingut Kees-Kieren für die Zukunft

Weihnachten kann ein schönes Fest sein – auch ohne teure Geschenke. An Weihnachten 2017 fragte Winzer Ernst-Josef Kees seinen Sohn Niklas: „Ist jetzt klar, dass Du nicht in den Betrieb kommst?“ Die Antwort: „Doch, ich komme in den Betrieb.“ „Da bin ich fast vom Sofa gefallen“, erzählt der Vater knapp sechs Jahre später. Dazu muss man wissen. Niklas Kees stand damals kurz vor dem Masterabschluss seines Studiums. Und das hatte mit Wein nichts zu tun. Er studierte Maschinenbau und schloss das Studium auch noch ab.