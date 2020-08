Tourismus : Graacher Wohnmobilplatz bleibt weiter geschlossen

Graach Obwohl Urlaub mit dem Wohnmobil wieder erlaubt und gefragt ist, bleiben beim Sun-Park in Graach die Pforten geschlossen. Der Wohnmobilstellplatz in Graach erfreute sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit.

So findet man auf Facebook zahlreiche Bilder und Beiträge zufriedener Gäste, die vor allem die Sauberkeit und den Service des Stellplatzes loben.

Auch 2020 sollte der Sun-Park wieder zahlreiche Camper anlocken, mehr als 90 Wohnmobile finden dort gleichzeitig Platz. Doch dann kam alles anders: Im Rahmen der dritten Corona-Bekämpfungsverordnung untersagte Rheinland-Pfalz im März „Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken“, auch auf Wohnmobilstellplätzen. Als im Mai jedoch die Regelungen gelockert wurden und zunächst Dauercamper und später auch Touristen wieder die Stellplätze bevölkern durften, blieb der Sun-Park in Graach weiterhin geschlossen.

Das dürfte vor allem die Graacher Gastronomen stören, die durch die Corona-Zeit ohnehin gebeutelt sind. Denn obwohl der innerdeutsche Tourismus in Zeiten von Corona zunimmt und Wohnmobile hierfür eine beliebtes Mittel sind, werden die Stellplätze in Graach immer noch nicht geöffnet. Und weniger Gäste bedeutet weniger Umsatz für Restaurants & Co.

Die potenziellen Kunden müssen sich also Alternativen suchen. Die meisten anderen Stellplätze an der Mosel haben wieder geöffnet und arbeiten, unter einigen Auflagen nahezu im Normalbetrieb. Der TV hat nachgefragt: