Grabungen im historischen Stadtkern Archäologen finden in Wittlich Relikte aus Frühmittelalter und Römerzeit

Es ist eine mühselige Arbeit: Mit einer kleinen Kelle und spitzem Hammer arbeiten sich Archäologen und Hilfskräfte vom Rheinischen Landesmuseum Trier derzeit in der Oberstraße Zentimeter um Zentimeter ins Erdreich vor. Bevor das große Wohnbauprojekt auf dem Kaienburg-Areal im Stadtkern starten kann, forschen Wissenschaftler dort weiter an der Geschichte der Stadt Wittlich. Dabei interessieren sie sich für die Hinterlassenschaften der Menschen, die bereits vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden in der Säubrennerstadt lebten.