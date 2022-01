Dörfer-Serie „Projekte 2022“ : Gräfendhron, Horath, Merschbach: Was 2022 geplant ist und wo es hakt

Hoch verschuldet, aber dennoch oho: Mit seinen zwei gastronomischen Betrieben im Dorf zieht Gräfendhron viele Besucher an. Für größere Projekte 2022 fehlt es allerdings an finanziellen Mitteln. Foto: Herbert Thormeyer

Gräfendhron/Horath/Merschbach Bürger in Gräfendhron, Merschbach und Horath packen bei Projekten an. Was im neuen Jahr in den drei Hunsrückorten geht.