Benefizaktion : Kleines Dorf – großes Engagement

Gräfendhron/Haag Die Gräfendhroner Raspelrentner spenden an den Förderverein schwerstkranker Kinder.

Das strahlende Lächeln, mit dem der dreijährige Louis an jeder Haustür „Dankeschön – auf Wiedersehen“ sagte, motivierte Spender sicher zusätzlich. Entscheidend war aber wohl vor allem der Vorjahreserfolg. 350 Euro gingen 2018 an die Trierer Villa Kunterbunt. Der Förderverein schwerstkranker Kinder Hunsrück mit Sitz im Nachbarort Haag darf sich nun sogar über 465 Euro freuen: gespendet von nur etwa 85 Gräfendhronern, die das Geld ihren „Raspelrentnern“ und deren Enkeln anvertrauten. Die gingen an den Kartagen wieder „raspeln“ oder „kläppern“. Für die dann schweigenden Kirchenglocken übernehmen meist Schüler die Zeitansagen, indem sie mehrmals am Tag, und teils frühmorgens, gehörig Lärm machen. Die Gräfendhroner Raspelrentner wollten diese mangels Nachwuchs eingeschlafene Tradition wieder aufleben lassen. Daher wurden auch vor allem Süßigkeiten, „Schnauses“, sowie Eier und Speck gesammelt – aber eben auch Geld für einen guten Zweck. Und das ging eins zu eins an den Verein. „Wir wollen uns ja nicht bereichern“, begründet Wolfgang Klassen. Außerdem mache es allen Spaß und stärke die Kameradschaft. Begeistert dabei sind auch die Kinder. Sie freuen sich, kranken Gleichaltrigen helfen zu können. Die zirka 170 Mitglieder des 2002 gegründeten Fördervereins geben das Geld ebenfalls eins und eins an Familien (Info) weiter, versichert die Vorsitzende Brigitte Stierwald. Sie machten alles ehrenamtlich und hätten, abgesehen von Kontoführungsgebühren, keine Verwaltungskosten. Im Juni startet eine neue Aktion: „Freie Sicht für Kids“. Für Kinder mit Schwerbehindertenausweis übernimmt der Verein Zuzahlungen auf Brillen.