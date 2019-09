Gratulation : Gratulation

Ilse und Werner Graul aus Immert feiern am Mittwoch, 18. September, Eiserne Hochzeit.

Werner Graul wurde am 14. Dezember 1930 in Immert geboren, wuchs dort auf und ging auch dort zur Schule. Neben seiner Tätigkeit im elterlichen Schreinereibetrieb war er auch in der Landwirtschaft tätig. Später arbeitete der Jubilar bis zu seiner Rente bei der Hochwald Molkerei. Ilse Graul, geborene Höfner, geboren am 29. Oktober 1931 in Thalfang, besuchte dort die Schule, arbeitete in der Landwirtschaft. Nach der Hochzeit kümmerte sich die Jubilarin zudem um den Haushalt und die Erziehung der beiden Kinder. Ihre Kinder, Schwiegerkinder, vier Enkelkinder und neun Urenkel gratulieren dem Jubelpaar. Der Bürgermeister sowie die Bürger der Ortsgemeinde Immert gratulieren dem Ehepaar Graul zur Eisernen Hochzeit. Die Verbandsgemeinde Thalfang und der Kreis Bernkastel- Wittlich schließen sich den Glückwünschen an.