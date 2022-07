Militär : US-Spezialeinheiten sollen schon bald in Baumholder trainieren

Ein US-Soldat bei einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. An den Standort im Hunsrück sollen bald Spezialeinheiten des US-Militärs umziehen. Foto: US Army/Arny Sgt. Henry Villarama

Baumholder/Stuttgart Schon bald könnten die ersten Soldaten von US-Spezialeinheiten, die derzeit noch in Stuttgart stationiert sind, in Baumholder im Hunsrück stationiert werden. Was darüber bisher bekannt ist.

Wie die US-Armee mitteilte, werden derzeit in Baumholder Verwaltungsgebäude, Unterkünfte und andere Einrichtungen auf dem Stützpunkt renoviert und modernisiert. Voraussichtlich schon in diesem Sommer könnten zunächst bis zu 500 Soldaten, die derzeit noch von der Armee-Garnison in Stuttgart aus operieren, in den Smith Barracks im Hunsrück stationiert werden.

In den kommenden Jahren solle weiteres Personal aus dem Stuttgarter Raum nach Baumholder verlegt werden, da es in der Stuttgarter Garnison zu eng werde. Allerdings gab es dort auch Beschwerden aus der Nachbarschaft über den Schießlärm.

Wie die US-Militärzeitung "Stars and Stripes" berichtet, wären wahrscheinlich Soldaten der Green Berets und Navy Seals unter den Einheiten, die in den Hunsrück umziehen. Am derzeitigen Standort Stuttgart sind unter anderem ein Bataillon der als Green Berets bekannten 10th Special Forces (Böblingen) und die zur Eliteeinheit Navy Seals gehörende Naval Special Warfare Unit 2 stationiert. Zudem befindet sich dort auch das Hauptquartier US Special Operations Command Europe (SOCEUR), das in Stuttgart bleiben soll.

US-Militär sieht in Baumholder ideale Trainingsbedingungen

„Wir haben in Baumholder viele bestehende, unbelegte Gebäude - Unterkünfte und Verwaltungsgebäude, die einfach nur modernisiert werden müssen“, sagt der Projekleiter für Europa, Chris Hood. Das US-Militär sieht auf dem 11.000 Hektar großen Truppenübungsplatz ideale Trainingsbedingungen für die Soldaten - zumal das Pentagon in den vergangenen Jahren weitere Mittel für den Standort bewilligt hatte. Damit wurden etwa ein Schießstand für Handfeuerwaffen und ein „Shoot House“ für Schießübungen eingerichtet. Durch die nahegelegenen US-Luftwaffenstützpunkte Spangdahlem in der Eifel und Ramstein in der Pfalz ist für die auf Luftunterstützung angewiesenen Spezialeinheiten auch eine schnelle Verlegungsmöglichkeit gegeben.

Die Umzugspläne hatte das US-Militär zwar schon vor einigen Jahren verlauten lassen. In der Zwischenzeit war es - vor allem unter dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump - darum wieder ruhiger geworden. Doch inzwischen hat sich die Sicherheitslage durch den russischen Angriff auf die Ukraine drastisch verändert. Entsprechend gibt es aus den USA derzeit immer wieder neue Ankündigungen von Truppenaufstockungen in Europa - nicht nur an der Ostgrenze der Nato. So teilte die US-Garnison Rheinland-Pfalz kürzlich mit, dass in Baumholder auch ein Hauptquartier für ein Kampfunterstützungsbataillon mit 66 Soldaten angesiedelt werden solle. Auch auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Spangdahlem in der Eifel wurden in den vergangenen Monaten vorübergehend weitere Kampfflugzeuge und Tanker stationiert.