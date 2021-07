Kommunalpolitik : Was der Landrat nebenbei verdient

Bernkastel-Wittlich Hauptamtliche Wahlbeamte wie zum Beispiel Landräte müssen laut Beamtengesetz bis zum 1. April ihre Einkünfte aus dem vorangeganenen Jahr und ihre Posten in einer öffentlichen Sitzung offenlegen. Das hat der Bernkastel-Wittlicher Landrat Gregor Eibes in einer Sitzung des Kreisausschusses und in der zurückliegenden Kreistags-Sitzung getan.

Rund 22 000 Euro Nebeneinkünfte hat Gregor Eibes demnach, den größten Betrag machen demnach mit rund 8700 Euro Vergüten für seinen Posten als Vorsitzender des Verwaltungsrates und des Kreditausschusses bei der Sparkasse Mittelmosel Eifel Mosel Hunsrück aus, als Verbandsvorsteher und Mitglied der Verbandsversammlung beim Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) bekommt Eibes rund 7800 Euro.

Gegenüber seinem Kollegen Günther Schartz sind die Nebeneinkünfte von Gregor Eibes ein Klacks: Für 2020 gibt Günther Schartz Nebeneinkünfte von insgesamt rund 160 000 Euro an. Allein vom Energieversorger RWE bekam Schartz (CDU) im Jahr 2020 129 000 Euro für seine Tätigkeiten als Mitglied des Aufsichtsrats und des Strategieausschusses. Zum Vergleich: Als Mitglied im Kommunalbeirat der RWE Deutschland AG für die Region Trier bekam Eibes in Jahr 2020 5200 Euro .

Info Änderung des Landesbeamtengesetzes (red) Der Landtag Rheinland-Pfalz hat im Herbst 2020 das Beamtengesetz so geändert, das Hauptwahlbeamte ihre Nebentätigkeiten und Nebenverdienste offenlegen müssen. Nach Auskunft des Innenministeriums soll dadurch erkennbar werden, ob beispielsweise Nebentätigkeiten nach Art und Umfang die Arbeitskraft der Kommunalbeamtinnen oder -beamten so stark in Anspruch nehmen, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert wird. Auch soll erkennbar werden, ob Nebentätigkeiten die Unparteilichkeit beeinflussen oder sie dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sind. Wer seine Unterrichtungspflicht nicht nachkommt, begeht unter Umständen eine Dienstpflichtverletzung.