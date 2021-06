Bildung : Zur Schule statt ins Pfarramt – Gregor M. Jahn ist ab Freitag offiziell neuer Leiter der BBS Wittlich

Wittlich Gregor M. Jahn ist neuer Schulleiter der Berufsbildenden Schulen in Wittlich. Sein erstes Studium ließ anderes vermuten: Jahn studierte evangelische Theologie.

Nach ein paar Semestern in Bonn und Heidelberg ging es dann für Jahn, der 2019 den Job des Schulleiters an der BBS kommissarisch übernommen hat, nach Bochum, wo er Ökonomie und evangelische Theologie auf Lehramt studierte und die Uni mit dem Staatsexamen in der Tasche verließ. Seine erste Stelle als Lehrer nach dem Referendariat an der BBS in Mayen bekam er als Vertretungslehrer an der Berufsbildenden Schule in Gerolstein, wo er ein Jahr blieb. Von dort ging es mit einer festen Stelle wieder nach Mayen. Seit 2012 war Jahn, Vater von zwei Söhnen und verheiratet – seine Frau ist Schulleiterin am Gymnasium in Cochem – an der BBS in Wittlich als stellvertretender Schulleiter.