Kuriose Dorfgeschichte : Wenn Arenrather endlich zu Arenrathern werden

Arenrath/Binsfeld Kurios ist die Geschichte eines Hauses, das am Ortsausgang von Arenrath steht, aber eigentlich zu Binsfeld gehört. Das bringt Komplikationen im Alltag und soll jetzt ein Ende haben.

Das Haus von Thomas Messerig steht deutlich hinter dem Ortsschild von Arenrath, wenn man aus Richtung Niederkail kommt. Wenn man daran vorbeifährt, käme man nie auf die Idee, dass dieses Gebäude nicht zu Arenrath, sondern zu Binsfeld gehört. Und doch ist es seit Jahrzehnten so.

Thomas Messerig berichtet: „Die Gemarkung ragt wie eine Art Landzunge in den Ort. Die Gemarkungsgrenze geht durch den gemeinsamen Hof mit den Nachbarn. Auch die Häuser gegenüber gehören zu Arenrath, auch wenn sie noch ein Stück weiter Richtung Ortsausgang stehen.“ Weiter sagt er: „Grundsätzlich hat es die Lebensqualität nicht beeinflusst und wir wussten ja auch, dass das Haus auf Binsfelder Gemarkung steht, aber es gab schon eigentümliche Situationen.“ Eine davon war, dass sich die Familie bei der Taufe ihres Erstgeborenen eine Genehmigung vom Bistum einholen musste, damit das Kind, statt in Binsfeld, in Arenrath das Sakrament gespendet bekommen konnte.