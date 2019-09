Gedenken : Grenzenlose Erinnerung

Wittlich „Grenzenlos Erinnern“ ist ein grenzübergreifendes Projekt zur ersten Deportation in der Großregion. Am Mittwoch, 16. Oktober, findet ab 10 Uhr an den Deportationshäusern in der Oberstraße in Wittlich eine Gedenkveranstaltung statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wittlichs Bürgermeister Joachim Rodenkirch wird die Eröffnungsansprache halten. René Richtscheid, Geschäftsführer des Emil-Frank-Instituts, wird den historischen Ablauf skizzieren.

Schüler aller weiterführenden Wittlicher Schulen stehen stellvertretend für die Deportierten mit Koffern vor Ort.

Anschließend gehen Teilnehmer und Gäste durch die Oberstraße, über den Marktplatz, die Burgstraße hoch zum alten Wittlicher Bahnhof.