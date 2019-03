(red) Aus Liebe zum Rembétiko haben sich die Musiker der Formation „Ta Alania“ zusammengefunden, um diese Musik im Stil der alten Ensembles auf traditionellen Instrumenten zu spielen. Rembétiko ist der Ausdruck eines Lebensgefühls, wie Tango, Blues oder Punk.

Es sind Lieder aus den kleinen Cafés, Hafenkneipen und Gefängnissen. Die Musikkumpanei spielt am Samstag, 30. März, ab 20 Uhr im Kurhaus in Manderscheid. Veranstalter ist der Kleinkunstverein in Manderscheid. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Karten siehe Info rechts. ⇥Foto: Klaus Fussbroich