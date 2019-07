Fest : Begegnungsstätte feiert Sommerfest

Wittlich (red) Die Caritas-Begegnungsstätte der Stadt Wittlich lädt für Donnerstag, 18. Juli, zum Grill- und Sommerfest im Haus der Vereine, Kasernenstrasse 37 in Wittlich ein. Los geht es ab 14.30 Uhr mit Grillen, Musik und gemütlichem Beisammensein.

Die Begegnungsstätte ist barrierefrei und bietet Parkplätze am Haus. Für Gäste, die nicht selber fahren können, wird ein Fahrdienst angeboten. Zwecks Planung des Festes wird um Anmeldung unter Telefon 06571/91550 oder per E-Mail an kien.andrea@caritas-wittlich.de gebeten.