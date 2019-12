Veranstaltung : Grillen bei den Weihnachtstagen

Wittlich Das Haus der Jugend bietet „Marshmallows und Stockbrot – Grillen“ auf dem Weihnachtsmarkt Wittlich an. Am Donnerstag, 5. Dezember, ab 16 Uhr, werden die süßen Düfte den Platz an der Lieser in vorweihnachtliche Stimmung versetzen.

