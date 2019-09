Fest : Herbst-Grillparty mit Live-Musik

Minheim (red) Die Wein- und Grillparty „Herbstglühen“ im Weingut Herrenhof in Minheim findet am Freitag, 4. und Samstag, 5. Oktober, statt. Das Duo „Two 4 You“ spielt am Samstag ab 18 Uhr Rock, Pop und Schlager im historischen Innenhof.